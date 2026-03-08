Средства ПВО уничтожили БПЛА в трёх районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны вечером и в течение ночи уничтожили беспилотные летательные аппараты в трёх районах Ростовской области.

Об этом сообщил в своём канале в мессенджере MAX губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что БПЛА уничтожены в Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он.

Ранее сообщалось об атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на жилой дом в Запорожской области.