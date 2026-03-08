Появились неожиданные фото российского «истребителя-зверя»

В Сети появилось фото российского истребителя Су-35С, несущего под крыльями и фюзеляжем максимальное количество вооружения. Такую конфигурацию в сети называют «режимом зверя», пишет Telegram-канал Fighterbomber.

© Московский Комсомолец

На снимке видны ракеты малого радиуса действия Р-73, средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойная Р-37М, а также противорадиолокационная Х-31ПМ. Автор публикации отмечает, что К-77М уже давно штатно вешаются на истребители.

Подобная загрузка позволяет самолёту нести сразу несколько типов ракет, увеличивая его боевую эффективность в воздушном бою и при подавлении противовоздушной обороны.