Израильские F-16 летают в Иран с макетами ракет, появилось их фото

ЦАХАЛ опубликовал фото взлета своего истребителя F-16 Sufa в экипировке для ударов по земле.

© Соцсети

Самолет с бортовым номером "891" принадлежит к 107-й эскадрилье ВВС Израиля. Он вооружен четырьмя американскими корректируемыми авиабомбами GBU-31 JDAM весом в 2000 фунтов (907 кг) каждая.

Интересно, что на крыльях самолет несет учебные ракеты AIM-120 AMRAAM CATM - по сути это массогабаритные макеты боеприпасов. Их часто используют в качестве балласта, чтобы не расходовать ограниченный летный ресурс боевых ракет.

Дополнительный вес на концовках плоскостей помогает снизить вибрацию крыла и дополнительно стабилизирует поведение самолета с тяжелым вооружением на подвесках.

Также интересно, что ВВС Израиля выпускают на вражескую территорию самолет, практически беззащитный перед атакой с воздуха. Настолько уверены в уничтожении иранской авиации?

"Это был бы корм для Су-35СЭ с Р-37М и Р-77М", - заметил военный блогер Алексей Воевода.