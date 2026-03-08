Беспилотники атаковали резервуары для хранения топлива в аэропорту Кувейта

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию эмирата. Согласно заявлению военных, сейчас войска Кувейта отражают атаку беспилотников. Подробности о последствиях и пострадавших в ходе удара не уточняются.

6 марта в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили об ударе по американскую базу Али-Салем в Кувейте. По данным КСИР, в результате начавшийся пожар некому было тушить. Местный наемный персонал из-за высоких рисков атак покинул эту базу. 5 марта Иран нанес удары по нескольким десяткам военных целей США на Ближнем Востоке. По информации гостелерадиокомпании IRIB, во время 18-й волны операции "Правдивое обещание 4" были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.