ЦАХАЛ: Израиль перехватывает запущенные из Ирана ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ракетах, которые Иран выпустил в сторону израильского государства. В пресс-релизе отмечается, что для их перехвата задействовали оборонительные системы.

© Газета.ру

"При получении сигнала тревоги населению рекомендуется пройти в охраняемое помещение и оставаться там до дальнейшего уведомления", -- добавили в ЦАХАЛ.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил на брифинге, что ВС страны за четыре дня нанесли удары по 600 объектам шиитской организации "Хезболла" в Ливане. Кроме того, израильские ВВС сбросили 700 боеприпасов на вражеские объекты по всему Ливану. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.