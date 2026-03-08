В Ираке дрон атаковал военную базу США у аэропорта города Эрбиль

Иранский БПЛА попытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке . Видео публикует Shafaq News. Как уточняется в посте, беспилотник перехватили силы ПВО. До этого иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива.

© Газета.Ru

Атака произошла спустя восемь часов после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства.

По мнению Associated Press, это показывает ограниченность его полномочий: они распространяются на Корпус стражей исламской революции, контролирующий баллистические ракеты. КСИР подчинялся аятолле Али Хаменеи, не выжившему при израильских авиаударах, "и теперь, похоже, выбирает цели самостоятельно".

В результате атаки в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Падение обломков БПЛА привело к тому, что один человек получил несовместимые с жизнью травмы. О перехвате иранских ракет и дронов сообщили также Катар и Бахрейн.