Иран обратился с требованием к Азербайджану

Вооружённые силы Ирана обратились к властям Азербайджана с призывом вывести военных Израиля из республики.

С соответствующим заявлением, как сообщает агентство Tasnim, выступил представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия».

По его словам, Азербайджану необходимо убрать израильских военных со своей территории для предотвращения распространения нестабильности в регионе.

Ранее агентство Fars проинформировало об атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на три нефтехранилища в Иране.