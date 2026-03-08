Иран обратился с требованием к Азербайджану

ВС Ирана призвали Баку вывести военных Израиля из Азербайджана
Вооружённые силы Ирана обратились к властям Азербайджана с призывом вывести военных Израиля из республики.
С соответствующим заявлением, как сообщает агентство Tasnim, выступил представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия».
По его словам, Азербайджану необходимо убрать израильских военных со своей территории для предотвращения распространения нестабильности в регионе.
Ранее агентство Fars проинформировало об атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на три нефтехранилища в Иране.