Появилось фото истребителя Су-35 в "режиме зверя"

Опубликовано фото флагманского истребителя ВКС России Су-35С с максимальным вооружением для решения различных задач. В ВВС США подобную экипировку называют "режим зверя".

Под крыльями, мотогондолами и фюзеляжем самолета подвешены ракеты "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-74М, их аналоги средней дальности К-77 и К-77М, дальнобойная Р-37М и противорадиолокационная Х-37ПМ.

"Радует что К-77М уже давно вешается на наши истребители штатно", - отметил военный блогер, специалист по боевой авиации Fighterbomber.

Эта ракета разработана для Су-57, но вошли и в арсеналы самолетов поколения 4++.

Military Watch Magazine назвал К-77М самой эффективной авиационной ракетой в мире. Активная фазированная антенная решетка в носовой части боеприпаса не дает цели выйти из поля зрения головки самонаведения.