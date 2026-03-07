США срочно шлют на Ближний Восток опробованные на Украине системы ПВО

Американские военные в спешном порядке доставляют на Ближний Восток свои антидроновые системы Merops, которые также применяются на Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что это вооружение "в небольшом количестве" отправлено на Ближний Восток из европейских запасов США, чтобы противостоять атакам иранских дронов.

Управлять этими системам будут американские военные, а кроме того, своих инструкторов для передачи опыта предоставит Украина, пишет газета.

Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

По данным из открытых источников, система Merops состоит из радара, электронно-оптических сенсоров, станции управления и установки для запуска небольшого дрона-перехватчика.

Системой может управлять человек, но в случае, когда спутниковая и радиосвязь заглушены, дрон-перехватчик способен автономно наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ на это Иран ведет свою операцию, целью которой стали военные объекты США во всем регионе Ближнего Востока.