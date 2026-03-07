$79.1591.84

WSJ: США срочно шлют на Ближний Восток опробованные на Украине системы ПВО

Российская Газета

Американские военные в спешном порядке доставляют на Ближний Восток свои антидроновые системы Merops, которые также применяются на Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

США срочно шлют на Ближний Восток опробованные на Украине системы ПВО
© Global Look Press

В публикации говорится, что это вооружение "в небольшом количестве" отправлено на Ближний Восток из европейских запасов США, чтобы противостоять атакам иранских дронов.

Управлять этими системам будут американские военные, а кроме того, своих инструкторов для передачи опыта предоставит Украина, пишет газета.

Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

По данным из открытых источников, система Merops состоит из радара, электронно-оптических сенсоров, станции управления и установки для запуска небольшого дрона-перехватчика.

Системой может управлять человек, но в случае, когда спутниковая и радиосвязь заглушены, дрон-перехватчик способен автономно наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ на это Иран ведет свою операцию, целью которой стали военные объекты США во всем регионе Ближнего Востока.