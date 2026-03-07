Сын Хаменеи попал под удар

Сын и вероятный преемник погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба попал под удар. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

© Lenta.ru

Мужчина получил ранения, но выжил.

6 марта сообщалось, что резиденция Моджтабы Хаменеи в Тегеране подверглась ночной атаке. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи является неприемлемым кандидатом в верховные лидеры Ирана.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — отметил он.

По его словам, новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе Штаты могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.