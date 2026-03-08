Иран нанес новые удары по Израилю и базам США

Иранская армия сообщила о нанесенных в последние часы ударах по Тель-Авиву, Хайфе в Израиле и военным базам США в Кувейте.

Заявление армейской пресс-службы привела иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

«Военно-воздушные и военно-морские силы армии за последние часы провели операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, поразив объекты в Хайфе, Тель-Авиве, а также американские центры и базы в лагере Арифджан в Кувейте», — говорится в заявлении.

Накануне глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что более 9,6 тыс. гражданских объектов, в их числе почти 8 тыс. жилых домов, повреждены в Иране при авиаударах США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.