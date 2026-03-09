Израиль нанес удар по партнерскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, рассказал в своем телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

© Global look

"Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", – подчеркнул Примаков.

Он добавил, что официальное представительство Россотрудничества в Бейруте находится на связи с коллегами.

Ранее сообщалось, что израильская авиация ударила по двум пунктам гражданской обороны на юге Ливана. В результате атаки погибли 2 спасателя и еще 6 человек получили ранения. Лдин из ударов пришелся по пункту возле муниципалитета Тайр-Дебба.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, с сообщениями о разрушениях и гибели гражданских. Иран ответил ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".