США поручили искуственному интеллекту воевать с Ираном

Пентагон и ЦАХАЛ широко использовали искусственный интеллект при подготовке к войне с Ираном, пишет обозреватель Гаэль Ломбар в статье для Le Parisien.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную кампанию против Ирана, нанесли удары по сотням целей. Значительная часть из них была предложена моделью искусственного интеллекта (ИИ) Claude разработчика Anthropic, заметил обозреватель.

По его данным, американские аналитики уже использовали эту модель — при планировании операции по силовому захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Автор статьи уточнил, что Пентагон опирался не только на ИИ — министерству войны помогали специалисты ЦАХАЛ на протяжении значительного времени.

Ален Филипович, научный сотрудник Института международных и стратегических отношений, разъяснил, что есть модели ИИ для гражданских, бытовых целей, есть для пехотинцев, операторов дронов, пилотов, а есть для аналитиков, планирующих крупные операции.

«Есть и семейство ИИ-моделей, которые объединяют в себе целый ряд источников информации различного происхождения: человеческой истории, электромагнитных данных, цифровой или графической природы. Они путем перекрестного сопоставления информации могут создавать интересные обобщения и распознавать слабые сигналы», — отметил эксперт.

По его словам, задействование ИИ в целях разведки предполагает, что окончательные решения будут принимать люди. Вместе с тем, добавил он, способности электронного помощника, «который, как известно, иногда может начать выдумывать небылицы», вызывают настороженность.

Эксперт пояснил, что ученые представили трем моделям ИИ семь сценариев возможного крупного конфликта.

«Claude проявил себя как расчетливый «ястреб», умело сочетающий угрозы и обман. ChatGPT от OpenAI оставался пассивным, пока на него не начинали оказывать давление. Gemini (Google) выдал такой результат, что исследователи назвали модель «сумасшедшей», — уточнил Филипович.

Ломбар резюмировал, что военным следует поставить на паузу применение ИИ при планировании военных конфликтов.