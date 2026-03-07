Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Урегулирования конфликта на Украине на подходе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки», передает РИА Новости.

«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — заявил Трамп.

Он добавил, что задача по урегулированию этого конфликта является очень трудной, а сама возможность договоренности была «близка множество раз».

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.