В США пришли в ужас от затрат на войну с Ираном

Замена радаров систем ПВО, пораженных ударами Ирана, обойдется в миллионы долларов, займет годы, пишут обозреватели Макдональд Амоа, Морган Д. Базилиан и Джахара Матисек в статье для Foreign Policy.

США 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанесли удары по жилым домам, школам, футбольному стадиону, старинным дворцам, дипломатическим и правительственным зданиям.

В Тегеране заявили, что были готовы к агрессии со стороны Вашингтона. В первые же дни противостояния КСИР атаковал 27 военных баз США на Ближнем Востоке, затем продолжил нанесение ударов по ключевым объектам инфраструктуры противника.

На Западе раскритиковали решение Трампа по Ирану

«Уничтожение двух современных американских радаров, AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне, подчеркивает проблему с хрупкостью цепочек поставок и длительными сроками замены», — пояснили обозреватели.

По их данным, компании Raytheon потребуется от пяти до восьми лет, чтобы построить новый радар AN/FPS-132 стоимостью $1,1 млрд.

«Корпорации Lockheed Martin потребуется минимум от 12 до 24 месяцев и, по нашим оценкам, от $50 до $75 млн для замены AN/TPS-59», — уточнили журналисты.

Авторы статьи заметили, что это малая часть расходов США на операцию. Они уточнили, что за первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3000 высокоточных, дорогостоящих боеприпасов и ракет-перехватчиков для комплексов ПВО.