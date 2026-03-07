Британия ускорила подготовку авианосца к ближневосточному походу

Британия ускоренно готовит авианосец Prince of Wales к возможному походу на Ближний Восток или на Кипр. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Источник отметил, что срок подготовки сокращен до пяти дней вместо десяти, планировавшихся изначально.

Командование ВМС предупредило экипажи, что кораблю, возможно, придется покинуть Портсмут из-за войны США и Израиля против Ирана.

При этом точных сведений о том, что авианосец отправится в Персидский залив или к берегам Кипра пока нет. Правительство Британии желает, чтобы Prince of Wales был наготове, если в ближайшие дни понадобится его передислокация.

В середине февраля британский премьер Кир Стармер заявил, что группа кораблей во главе с авианосцем Prince of Wales отправится в Северную Атлантику и на Крайний Север.