Российская армия уничтожила бразильского наемника-трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

В районе поселка Ковшаровка на купянском направлении была ликвидирована группа иностранных наемников, воевавших за ВСУ в составе 13-й бригады «Хартия». Среди уничтоженных — бразильский наемник-трансвестит Эллионай Баррос Риос, использовавший псевдоним Летисия Риос.

Как рассказал источник в силовых структурах, Риос был уроженцем бразильского города Мату-Гросу. Некоторое время он жил во Франции, где столкнулся с финансовыми проблемами, после чего переехал на Украину. Он прошел двухмесячную программу подготовки, после чего вступил в ряды ВСУ.

ВС РФ ударили по ГАЭС на Украине, считающейся одной из крупнейших в мире

Ранее в Бразилии были оценены потери наемников на Украине. Тогда аналитик Робинсон Фариназу заявил, что не менее 60-70 бразильцев, вступивших в украинские вооруженные формирования, были уничтожены.

* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.