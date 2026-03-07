Трамп заявил о неограниченных возможностях Пентагона вести войны

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с громким заявлением о военной мощи Америки. В своей соцсети Truth Social он написал, что Соединенные Штаты обладают «практически неограниченными запасами боеприпасов».

Речь об арсенале, который сейчас используются в военной операции против Ирана, а недавно применялись и в Венесуэле.

«Мы имеем практически неограниченные запасы боеприпасов. Их мы например, используем в Иране», — цитирует Трампа «Аргументы и факты».

Американский лидер также сообщил о масштабном расширении оборонного производства, которое началось три месяца назад. По его словам, предприятия уже выполняют новые заказы, а оборонные компании согласились увеличить темпы производства вооружений «великолепного» класса в четыре раза. Ранее он уже заявлял, что с такими арсеналами США могут вести войны «вечно».

Однако эксперты и СМИ скептически оценивают эти заявления. Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с Pravda.Ru назвал их явным преувеличением, напомнив, что современное высокоточное оружие требует постоянного восполнения и имеет объективные пределы.

«В мире нет ничего неограниченного. Трамп, как обычно увлекся, фактически изобрел собственную физику», - отметил эксперт.

Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает об обратном: запасы ракет США стремительно истощаются. Особенно остро стоит проблема с крылатыми ракетами Tomahawk, которые активно применяются для ударов по наземным целям, а также с перехватчиками SM-3 . Если боевые действия затянутся, ситуация может стать критической.

Трамп анонсировал «очень сильный» удар по Ирану

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предупредил, что через пять недель у Америки могут закончиться боеприпасы. По его словам, Ирану нужно продержаться этот срок, чтобы выстоять в конфликте. Риттер отметил, что многие уже удивлены размахом ответных действий Тегерана. Война же, вопреки прогнозам, принимает затяжной характер.