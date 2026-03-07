На Западе рассказали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке

Возможности США по противодействию беспилотникам на Ближнем Востоке недостаточны из-за высокого темпа изменений в сфере данных технологий. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последние годы США нарастили свои возможности по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке.

«Однако, по словам официальных лиц и военнослужащих, темпы изменений в некоторых областях оказались недостаточными для того, чтобы угнаться за быстро меняющимися угрозами», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов. Министр обороны США Пит Хегсет при этом заявил, что имеющиеся в распоряжении ВС США системы ПВО работают исправно. Удары Ирана с воздуха, которые пропускает американская противовоздушная оборона, она назвал время от времени случайно «прорывающимися брызгами».

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.