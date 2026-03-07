В Иране сделали заявление о крупных потерях США

По заявлению иранского командования, в результате иранских ударов по базе "Аль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах за минувшие 24 часа, американская сторона понесла потери, оцениваемые примерно в 200 человек, среди которых как погибшие, так и раненые.

В официальном сообщении иранской стороны указано: "Наш удар привел к гибели 21 военнослужащего Пятого флота ВМС США, находящегося в данном регионе, а также к большому количеству раненых".