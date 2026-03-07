Вучич анонсировал военные учения Сербии и НАТО

Армия Сербии в мае проведет совместные с НАТО военные учения. При этом Белград по-прежнему сохраняет военный нейтралитет. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

В субботу Вучич представил национальную стратегию развития «Сербия 2030».

На встрече присутствовали члены правительства, представители вооруженных сил и руководители государственных предприятий.

«В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия ревностно сохраняет военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми, но никогда не забудет агрессию НАТО в 1999 году. Сейчас «жизнь продолжается», и власть обязана сохранять мир, это приоритет национальной стратегии Сербии.