США срочно одобрили продажу Израилю 12 тысяч авиабомб

Государственный департамент США одобрил поставку 12 тысяч авиабомб Израилю на общую сумму в $151,8 млн на фоне военной кампании против Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства.

© Газета.Ru

Правительство Израиля попросило закупить 12 тысяч авиационных бомб BLU-110A/B весом 1 000 фунтов (около 454 кг). Сделка также включает в себя инженерные, логистические и технические услуги со стороны США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Ирана. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее генсек НАТО увидел угрозу Европе из-за событий на Ближнем Востоке.