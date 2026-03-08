Кипр обвинил Ливан в запуске дронов по британским базам

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос подтвердил, что беспилотники, атаковавшие британские военные базы на острове, были запущены с территории Ливана. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian. По его словам, атака была совершена 1 марта. Дроны, предположительно, принадлежали проиранской группировке «Хезболла».

Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта между Израилем, США и Ираном. Удар пришелся по авиабазе Акротири, которая является одной из двух территорий, сохраняющих суверенитет Великобритании на острове с 1960 года. База используется для операций на Ближнем Востоке, а по некоторым данным и для полетов американских разведывательных самолетов U-2 . Хотя жертв не было, инцидент вызвал серьезную обеспокоенность как у местных жителей, так и у европейских властей.

В ответ на атаку и угрозу новых ударов страны Евросоюза экстренно начали усиливать противовоздушную оборону Кипра. По данным The Guardian, на остров уже направлены дополнительные средства ПВО. Британия также перебросила два вертолета AW159 Wildcat, оснащенных системами борьбы с дронами, и объявила о скором прибытии эсминца HMS Dragon. Франция и Греция также заявили о готовности усилить защиту острова.

Тем временем на самом Кипре нарастает волна недовольства присутствием британских военных. В минувшую субботу в столице Никосии прошел многотысячный протест. Демонстранты несли плакаты с надписями «Британские базы вон» и «Кипр - не ваша стартовая площадка». Участники акции заявляют, что присутствие иностранных баз делает остров мишенью в чужой войне, и требуют от правительства дистанцироваться от конфликта.

Ситуация остается напряженной. Правительство Кипра официально заявляет, что не участвует в военных действиях, однако вынуждено реагировать на удары по инфраструктуре на своей территории. Комбос признал, что вопрос о британских базах вновь оказался на повестке, но его решение потребует «тщательного осмысления» произошедшего. Лондон, в свою очередь, заявляет, что базы необходимы для защиты союзников и сдерживания иранской агрессии.