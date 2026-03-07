Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

Великобритания располагает четырьмя цехами для ремонта военной техники на территории Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

«Великобритания впервые раскрыла свои объекты по техническому обслуживанию, ремонту и капитальной реконструкции техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации», — указано в сообщении.

Отмечается, что на стадии планирования находится пятый цех. Объекты, работающие по контрактам Минобороны Великобритании с британскими и украинскими работниками, ремонтируют бронетехнику, включая предоставленные Украине бронетранспортеры CVR-T, машины поддержки Hunsy и легкие орудия L119.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Все цели были достигнуты.