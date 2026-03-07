В Израиле с начала иранских атак пострадали более 1,7 тысячи человек

За прошедшую неделю с момента эскалации конфликта с Ираном в израильские больницы обратились 1765 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля.

Согласно официальной статистике, госпитализация потребовалась 118 пострадавшим. Состояние восьми пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Остальные получили необходимую помощь амбулаторно либо находятся в стационарах с травмами легкой и средней степени тяжести.

Как ранее сообщили в ведомстве, израильская система здравоохранения с первых дней конфликта была переведена на особый режим работы.Все больницы страны повысили уровень готовности до наивысшего.

Обстрелы израильской территории ведутся Ираном с 28 февраля в ответ на совместную военную операцию США и Израиля. Стороны неоднократно наносили массированные удары: израильские ВВС атаковали цели в Тегеране и Исфахане, тогда как Тегеран отвечал ракетными и беспилотными обстрелами.