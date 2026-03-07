Украинские солдаты на передовой под Волчанском в Харьковской области массово страдают от голода, рассказал журналистам разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно радиоперехватам, бойцы вооруженных формирований Украины умоляют доставить им еду, а не боеприпасы, пояснил военный.

По его словам, противник снабжает своих солдат едой при помощи гексакоптеров. Вместе с тем, не все дроны достигают места назначения — их сбивают подразделения ПВО группировки войск РФ «Север».

Ранее сообщалось, что российские солдаты кормят пленных украинцев, перевязывают им раны, при необходимости выдают форму без знаков различия, сопровождают в безопасное место.