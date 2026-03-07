В КСИР раскрыли, какая судьба ждет военные корабли США в Ормузском проливе

Иранские военные с нетерпением ждут конвойные корабли США в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини, передает IRIB.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент пообещал, что военные в ближайшие недели приступят к конвоированию нефтетанкеров и торговых судов через Ормузский пролив.

«Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их очень ждём», — заметил Наини.

В Иране изменили военную стратегию в отношении стран-соседей

Ранее в КСИР сообщили, что Иран полностью закрывает проход через пролив для судов недружественных стран и будет наносить удары по нарушителям, которые попытаются нарушить запрет Тегерана.