ВС РФ после паузы нанесли массированный удар по Украине, появилась его схема

Армия России впервые за последнее время провела массированную атаку беспилотниками и ракетами по объектам ОПК, энергетики и транспорта Украины.

© Российская Газета

По данным противника, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары были нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Также атакована железнодорожная инфраструктура в трех регионах. И-за аварий ряд поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях задержан и пущен по обходным маршрутам.

"Герани" прилетели на Украину семью группами с севера и востока, перераспределились и принялись обрабатывать цели вдоль черноморского побережья - более десятка дронов атаковало Одессу, еще с полдюжины - дунайские порты, - а также в Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта.

Россия нанесла массированный удар по Украине

Одной из основных мишеней этой ночи стали Черновцы - сюда, помимо "Гераней" прилетел десяток "Калибров". Две авиационные ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром.