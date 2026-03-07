Раскрыты планы США и Украины против Ирана

Соединенные Штаты и монархии Персидского залива ведут переговоры с правительством Украины о развертывании системы акустического обнаружения под названием «Небесная крепость» для борьбы с иранскими беспилотниками, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, обсуждения проходят на правительственном, военном и частном уровнях.

В рамках дискуссий рассматриваются возможности адаптации украинских технологий к климатическим и ландшафтным условиям Ближнего Востока, уточнили журналисты.

«Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим им то, что им нужно», — отметил источник.

Ранее Владимир Зеленский пообещал направить на Ближний Восток «лучших операторов дронов», готовых защитить американские базы в макрорегионе.