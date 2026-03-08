Ракета Patriot ударила в многоэтажку в Харькове, погибло 11 человек

Под обломками многоэтажного дома в Киевском районе Харькова обнаружены фрагменты человеческого тела. Он стал одиннадцатой жертвой воздушной атаки, сообщил глава города Игорь Терехов.

Харьковские власти поспешили обвинить в ударе и его последствиях армию России - якобы в дом прилетела ракета "Искандера". На самом деле жилой дом обрушился от взрыва отклонившегося от цели боеприпаса ЗРК Patriot.

"Искандер" действительно летел над Харьковом. За ним вдогонку послали ракету ПВО Patriot. В результате "Искандер" полетел дальше к цели - подразделению ВСУ на севере города, а "Патриот" ударил в жилой дом", - пишет координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на рассказы очевидцев.

В июне 2025 года схожая история произошла в Киеве: не сумев сбить Х-101 во время массированного налета, американская зенитная ракета влетела в жилой дом.