Президент Ирана резко отреагировал на слова Трампа о капитуляции

Заявления главы США Дональда Трампа о гипотетической безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, подчеркнул иранский президент Масуд Пезешкиан. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне американский лидер сделал ряд пафосных заявлений об иранском конфликте. Он отметил, в частности, что его устроит только безоговорочная капитуляция Исламской Республики.

«Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, — всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу», — констатировал Пезешкиан.

Ранее в Белом доме уточнили, что Дональд Трамп постоянно анализирует данные о проведении операции «Эпическая ярость». Рано или поздно он придет к выводу о том, что Иран перестал представлять угрозу США, а цели операции полностью достигнуты.

В частности, это может произойти после того, как ВС Ирана будут полностью уничтожены. При достижении этой цели Вашингтон будет считать, что Тегеран «безоговорочно капитулировал», пояснили в администрации.