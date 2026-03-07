Взрыв в аэропорту Дубая: людей эвакуируют, рейсы отменены

Иранский беспилотник «Шахед» нанес удар по аэропорту Дубая. Атака пришлась на терминал, где в момент прилета находились люди. Сейчас идет срочная эвакуация пассажиров и персонала. Все ближайшие рейсы отменены, авиагавань фактически парализована. Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю, передает Mash.

Первая атака на аэропорты эмирата произошла 1 марта. Тогда авиасообщение оперативно прекратили, а эксперты подсчитали, что каждая минута простоя обходится экономике Дубая примерно в 1 миллион долларов. Ущерб складывался из убытков авиакомпаний, транзитных перевозок, отелей и торговых точек. Частично перелёты удалось возобновить только 2 марта, но теперь ситуация повторилась.

В зоне риска оказались десятки тысяч туристов. По предварительным данным, в настоящий момент в ОАЭ отдыхают около 20 тысяч организованных путешественников из России. Еще примерно 230 россиян находятся в других странах Ближнего Востока, где обстановка также остается нестабильной.

Активность Тегерана не ограничивается ударами по ОАЭ. Накануне иранские дроны класса «Араш» атаковали территорию Азербайджана. Целью стал населенный пункт в Нахчыване. В результате удара в здании местной школы взрывной волной выбило стекла, внутри обрушились перегородки и потрескалась плитка. К счастью, о жертвах не сообщается.

Эскалация с участием Ирана расширяет географию: от Персидского залива до Закавказья. Атаки на гражданские объекты и транспортные узлы ставят под удар не только инфраструктуру, но и жизни мирных жителей, включая тысячи российских туристов, оказавшихся в эпицентре конфликта.