«Уничтоженные» ВМС Ирана ударили по объектам США в ОАЭ и Кувейте

ВМС Ирана, об уничтожении которых ранее заявили в США, нанесли массированные удары с помощью беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Об этом пишет агентство Mehr в Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанесли ракетные и бомбовые удары по гражданским, военным объектам. За неделю, по данным Красного Креста и Полумесяца, погибли свыше 1300 иранцев, порядка 30% погибших — школьники, юные спортсмены.

Иранские военные нанесли ряд ответных ударов по базам США, Британии, Франции на Ближнем Востоке. Точное количество потерь не называется. Вместе с тем, в КСИР утверждают, что уничтожили свыше 500 американских военных.

«ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск, базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагерю Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационным станциям стратегического объекта Сдот-Миха [в Израиле]», — пояснили в КСИР.

Ранее сообщалось, что Тегеран вновь нанес удар по американской базе Аль-Дафра в ОАЭ. Иранцам удалось уничтожить ЗРК Patriot, а также ангары для беспилотников, самолеты и радар.

ЦАХАЛ заявил об ударе по подземному ракетному хранилищу Ирана

В корпусе заметили, что именно эта база была задействована в нанесении удара по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого погибли 170 человек.

Журналисты The Wall Street Journal отметили, что Иран также поразил беспилотником радар An/TPY-2 противоракетной обороны THAAD на военной авиабазе Муваффак Салти (Азрак) в Иордании.