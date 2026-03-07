ЦАХАЛ заявил об ударе по подземному ракетному хранилищу Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по крупному подземному военному объекту в Иране, где, по данным разведки, хранились баллистические ракеты.

В пресс-службе израильской армии уточнили, что целью атаки стала скрытая инфраструктура противника.

«В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанёс удары по ряду военных объектов… включая: подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет», — говорится в заявлении.

Военные утверждают, что объект представлял собой комплекс из военных бункеров и командных центров.

По информации израильской стороны, в момент нанесения удара на территории базы находились сотни иранских военнослужащих.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении прицельного удара по Университету имени имама Хусейна, который является ключевым учебным центром Корпуса стражей Исламской революции.