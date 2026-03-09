Средства ПВО уничтожили 163 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 9 марта уничтожили над регионами страны 163 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России. Там отметили, что больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью и Республикой Крым — 54 и 47 дронов соответственно.

Кроме того, 16 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, восемь — над Новгородской областью, пять — над Белгородской областью.

По четыре БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря и Смоленской областью, по три — над Воронежской областью и Республикой Адыгея, по два — над Ростовской областью и акваторией Азовского моря.

В свою очередь, над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями уничтожили по одному украинскому дрону.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в четырёх районах региона.