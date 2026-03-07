Появились кадры удара иранского беспилотника возле аэропорта в Дубае

В Дубае, предположительно, иранский беспилотник атаковал территорию аэропорта. Информация об этом в субботу, 7 марта, распространилась в соцсети Х.

По данным Telegram-канала Shot, удар произошел около 8:40 утра по московскому времени.

7 марта иранская армия нанесла удары по американским объектам на Ближним Востоке. По данным СМИ, взрывы прозвучали в ОАЭ, Кувейте и Израилем. Вместе с тем ракеты и беспилотники Ирана уничтожили над воздушными пространствами Саудовской Аравии и Иордании.

5 марта взрыв произошел около танкера возле берегов Кувейта. Корабль стоял на якоре в 30 милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. В воду из грузового резервуара произошло попадание нефти.

До этого мощный взрыв прогремел в Абу-Даби. Несколько громких ударов также прозвучали в столице Катара. Кроме того, два последовательных взрыва были слышны в Дубае.

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде ранее заявил, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.