США задумались о создании «небесной крепости» на Ближнем Востоке с помощью Украины

США и страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что такая система предназначена для противодействия иранским ударным беспилотникам. По данным издания, переговоры ведутся на частном, военном и правительственном уровнях. В ходе обсуждений изучается, как технологии Киева, отточенные за четыре года российской специальной военной операции, могут быть адаптированы для использования на Ближнем Востоке.

Один из источников FT сообщил, что американская сторона направила «очень конкретные запросы» Украине.

4 марта украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что решил отправить своих военных на Ближний Восток. По его словам, он получил конкретный запрос от Вашингтона о помощи в решении проблемы с беспилотниками. Зеленский отметил, что Киев проводит консультации с соседями Ирана, со странами Европы и с США.