Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ
В ночь на 7 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку при помощи беспилотников нанести удар по территории Ростовской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По его словам, под ударом противника оказались три муниципалитета.
«БПЛА уничтожены в трех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском», — уточнил чиновник. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.
При этом Слюсарь отметил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. В Киеве и Харькове начались пожары.