Польша вновь подняла в воздух свою авиацию из-за России

Военная авиация Польши была поднята в воздух. Причиной стала якобы активность России на Украине. Об этом в социальной сети X пишет оперативное командование родов вооруженных сил страны.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также привели в состояние готовности.

Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

Как заявляет командование, меры носят превентивный характер и направлены на то, чтобы обеспечить безопасность на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

В прошлый раз польские военные поднимали самолеты в воздух по аналогичной причине 3 февраля.