Иран ударил по зданию в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива

Иран атаковал здание в Бахрейне, в котором находились офицеры из группы, служившей в объединенном центре морских операций Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви, передает телеканал Sky News Arabia.

Он уточнил, что в здании находились офицеры Военно-морских сил Катара. Аль-Будейв назвал атаку неприемлемым враждебным актом, который противоречит международным нормам. По его мнению, удар в очередной раз продемонстрировал эскалационный подход Ирана к странам ССАГП. Генсек ССАГПЗ добавил, что безопасность стран Совета неделима и отметил, что любое нападение на одну из стран или их совместные силы является нападением на всех.

Ранее страны Персидского залива выразили разочарование и возмущение тем, как США ведут боевые действия против Ирана.