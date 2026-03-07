Иран начал новую серию атак по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 24-й волны операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

© Газета.ru

По данным военных, в сторону израильской территории было выпущено три ракеты, которые «успешно поразили намеченные цели».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

США анонсировали крупнейшую бомбардировку Ирана

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Иран заявил об отказе США договариваться.