Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере Max сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший к столице.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — поделился Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

26 февраля на подлете к Москве были сбиты 19 беспилотников. Собянин сообщил, что на месте также работали специалисты экстренных служб.

Также 22 февраля мэр Москвы сообщил об уничижении 23 дронов.

7 марта пресс-служба Росавиации сообщала, что в аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

