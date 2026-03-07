Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере Max сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший к столице.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
26 февраля на подлете к Москве были сбиты 19 беспилотников. Собянин сообщил, что на месте также работали специалисты экстренных служб.
Также 22 февраля мэр Москвы сообщил об уничижении 23 дронов.
7 марта пресс-служба Росавиации сообщала, что в аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.
