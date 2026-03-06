В Генштабе ВС Ирана заявили, что страна не перекрывала Ормузский пролив

Иран не перекрывал Ормузский пролив и не собирается делать это, но и не будет нести ответственность за безопасность судов. Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

«Мы не закрывали Ормузский пролив и не будем его закрывать. Мы не будем останавливать ни одно судно, желающее пройти через пролив, но заявляем, что ответственность за жизнь, оборудование и безопасность судна лежит на вас», — приводит его слова агентство Fars.

Американский лидер Дональд Трамп между тем заявлял, что проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена.

Ранее британский политик Джим Фергюсон отметил, что кризис в случае закрытия Ормузского пролива ощутит весь мир.

Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас сообщал, что более 3,1 тыс. судов оказались затронуты ситуацией в Персидском заливе.