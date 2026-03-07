$79.1591.84

Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

США использовали против Ирана резервы вооружения, которое хранилось «для третьей мировой войны». Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи, передает агентство Fars.

«Испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны», — заявил Шекарчи.

Он также заявил, что Иран намерен применить против США и Израиля более современное вооружение.

Иран пообещал США и Израилю «еще большие чудеса»

Ранее Шекарчи заявил, что Иран планирует нарастить атакующие действия в отношении США и Израиля. По его словам, Тегеран намерен продемонстрировать Вашингтону и Иерусалиму «еще большие "чудеса"».