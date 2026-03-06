Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) заявил об ударе по американскому авианосцу. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале подразделения.

«Ракетная система Военно-морских сил Ирана выпустила ракету класса "берег — море" по кораблю США USS Abraham Lincoln», — говорится в заявлении.

КСИР не уточняет последствия нанесенного удара. Официальная информация с американской стороны пока также не поступала.

5 марта Иран уже сообщал об ударе по этому же авианосцу. Тогда атакованный корабль якобы на большой скорости скрылся со своими эсминцами.