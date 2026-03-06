Иранский КСИР заявил о 23-м этапе операции против США и Израиля

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили о начале 23-го этапа операции против США и Израиля.

Об этом сообщает IRIB.

«В пятницу вечером после комбинированной атаки с использованием БПЛА и ракет против целей на оккупированных территориях и американских баз началась 23-я волна операции «Правдивое обещание 4», — указывается в заявлении.

В КСИР сообщили, что Иран 6 марта нанёс удары по американской базе Али Ас-Салям в Кувейте, а также по базе Аль-Дафра в ОАЭ.

28 февраля ракетному удару подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе.