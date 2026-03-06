Греция переместит батарею Patriot на север для защиты Болгарии

Греция перебросит на север страны батарею ПВО Patriot и два истребителя F-16 для помощи в защите Болгарии.

Об этом сообщил глава Минобороны Греции Никос Дендиас.

«В соответствии с решением командования ПВО Греции, батарея Patriot в ближайшие несколько часов будет переброшена в подходящий район на севере греческой территории для противобаллистической защиты значительной части территории Болгарии», — приводит его слова газета Naftemporiki.

Кроме того, министр добавил, что пара истребителей F-16 будет переброшена на аэродром на севере Греции с целью обеспечения дополнительного воздушного прикрытия для Болгарии.

Ранее сообщалось, что Греция направляет на Кипр два фрегата и два истребителя F-16 на фоне попыток атаковать базу британских ВВС Акротири на острове.