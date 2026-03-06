США хотят перебросить комплексы ПРО Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

В Южной Корее появились сообщения о возможной переброске американских систем противоракетной обороны Patriot с территории страны на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на правительственные источники, комплексы Patriot были недавно перемещены с нескольких американских баз в Южной Корее на одну авиабазу Осан в городе Пхёнтхэк.

Одновременно на базе были зафиксированы крупные транспортные самолёты ВВС США C-5 и C-17, которые обычно используются для переброски военной техники и личного состава. Появление самолёта C-5, значительно более крупного, чем регулярно прибывающие в Осан C-17, в южнокорейских источниках называют необычным.

На этом фоне некоторые наблюдатели предполагают, что США могут готовить переброску части систем противоракетной обороны из Южной Кореи на Ближний Восток. Высказываются предположения, что США могут передислоцировать две батареи Patriot.

Также возникли слухи, что американцы могут забрать из Кореи на Ближний Восток и комплексы ПРО THAAD, которые отвечают за высотный перехват целей на расстоянии до 200 км, тогда как Patriot работает на нижнем уровне.

Отметим, что схожая ситуация уже возникала ранее. В июне прошлого года две батареи Patriot из состава американских войск в Южной Корее были временно направлены на Ближний Восток в период операции США против иранских ядерных объектов, после чего в октябре они были возвращены обратно.

В то же время окончательно подтвердить, связана ли нынешняя передислокация техники ВС США с подготовкой отправки комплексов в регион Ближнего Востока, пока невозможно. По другой версии, перемещение систем может быть связано с подготовкой к ежегодным совместным американо-южнокорейским военным учениям Freedom Shield, которые пройдут с 9 по 19 марта.

Министерство обороны Республики Корея и командование американских войск в стране отказались комментировать ситуацию. Представитель южнокорейского оборонного ведомства заявил на брифинге, что правительству "неуместно комментировать вопросы оперативного использования сил США".

В свою очередь представитель американских войск отметил, что по соображениям операционной безопасности военные не обсуждают передислокацию или возможную переброску конкретных систем вооружений. При этом он подчеркнул, что США сохраняют "твёрдую приверженность обороне Республики Корея" и продолжают поддерживать боеготовность своих сил на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что ОАЭ запросили помощи у Южной Кореи путем более раннего предоставления батарей ЗРК "Чхонгун-II", которые наряду с израильскими и американскими комплексами сейчас активно задействованы Эмиратами для перехвата иранских ракет. ОАЭ и Южная Корея подписали контракт на закупку 10 батарей ЗРК "Чхонгун-II". Сеул поставил пока только две батареи, и вот Эмираты запросили ускорения поставок с опережением графика. Насколько известно, Южная Корея довела, что ей сложно ускорить поставки, учитывая обязательства по предоставлению тех же систем ЗРК Саудовской Аравии и Ираку. В этой связи рассматривается возможность экстренного пополнения комплектами противоракет хотя бы уже имеющихся в ОАЭ южнокорейских батарей ПРО.