Тегеран раскрыл исполнителя атаки на школу девочек на юге страны

Иран убежден, что удар по школе для девочек в Минабе нанес американский истребитель.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью каналу NBC.

«Есть все доказательства того, что эта школа была атакована американским истребителем», — сказал глава МИД.

Он отметил, что США атаковали «много мест, включая школы и больницы».

До этого официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани сообщила, что Иран собирает факты об атаке на школу девочек в Минабе для того, чтобы представить их в международные организации для расследования.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В этот день была атакована школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана.

Газета The New York Times писала, что удар по ошибке могли нанести американские военные.