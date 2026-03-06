Закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов

Более 3,1 тыс. судов оказались затронуты ситуацией в Персидском заливе, включая район Ормузского пролива. Об этом сообщил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, пишет ТАСС.

В его заявлении подчеркивается, что среди затронутых судов 463 под флагом Европейского союза.

ЕС сотрудничает с Международной морской организацией и представителями судоходной отрасли для обеспечения безопасности морских перевозок и отслеживания возможных последствий регионального конфликта для глобальных цепочек поставок.

По данным агентства Bloomberg от 6 марта, более 3 тыс. судов находятся в портах Персидского залива в ожидании возможности пройти через Ормузский пролив, что подтверждено исследованием морского информационного агентства Clarksons Research.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля начали нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

